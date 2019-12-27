Москва, , 12:25 — REGNUM 23 декабря в группе компаний «Просвещение» состоялась встреча собственников бизнеса и руководителей компаний, создающих высокотехнологичные продукты и сервисы для системы образования (Meetup B2G). Как сообщили в пресс-службе «Просвещения», участники встречи обсудили особенности их продвижения на рынке, а также специфику взаимодействия с органами власти и образовательными организациями.

Встреча организована во взаимодействии с компанией «Профилум», развивающей сервисы профнавигационных систем. Директор по развитию «Профилум» Екатерина Лерман обозначила основные проблемы, с которыми сталкивается практически каждая компания, позиционирующая себя в сфере EdTech.

В их числе ведомственная децентрализация (бюджеты на ИТ в образовании распределены между министерствами и ведомствами различных уровней подчинения), условия о раздельности конкурсов на поставку оборудования и программного обеспечения, сложность соблюдения санитарных и эпидемиологических норм, защиты персональных данных.

Ольга Пономарева, директор по маркетингу ГК «Просвещение», привела данные опроса, в котором приняли участие порядка 1200 учителей со всей страны. Как выяснилось, практически все учителя работают на компьютерах и имеют доступ в интернет, хотя качество школьного интернета в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Есть проблемы с техническим оснащением рабочих мест учеников — школьные компьютеры и/или планшеты используют не более четверти детей. Учителя заявляют о своей неготовности перейти на цифровые средства обучения в качестве абсолютной альтернативы печатным учебным пособиям.

Руководитель B2G направления «Нетология-групп» (онлайн-школа «Фоксфорд») Алексей Половинкин рассказал об опыте работы компании в сфере повышения квалификации педагогов. За последние два года удалось обучить более 10 тыс. учителей, причем в 95% случаев в формате B2С — за освоение курсов преимущественно платили сами учителя. И теперь стоит вопрос о выходе на региональный рынок, сотрудничестве и конкуренции с местными институтами повышения квалификации.

Максим Сигал, директор по развитию MAXIMUM Education, отметил, что B2G в образовании сопряжен с рядом трудностей. Например, если компания предлагает свою продукцию школе, то в одном случае решение может принять директор школы, в другом — отправить в администрацию города, региона или в орган управления образованием города, региона. Но есть примеры, когда удается наладить сотрудничество и добиться результатов — так было в одной из школ, где компания взялась за обучение учеников, не допущенных к итоговой аттестации, и в результате почти все они аттестацию прошли.

Об успешной практике взаимодействия с образовательными организациями рассказал Никита Фирсов, представитель компании Nettle Group — разработчика и производителя высокотехнологичного оборудования на базе собственных запатентованных технологий. Например, компания разработала голографический презентационный стол для изучения естественно-научных предметов, и его без специальной рекламы стали покупать школы («искали интерактивные доски — нашли стол»). Разработанное программное обеспечение имеет российское происхождение, что является одним из преимуществ продуктов компании.

Подводя итоги дискуссии, заместитель главного редактора ГК «Просвещение» Татьяна Серебрякова отметила, что «Просвещение» сегодня — национальный и международный образовательный интегратор. Опыт и постоянная связь с системой образования всей страны позволяют помочь коллегам в части экспертизы и апробации продуктов и сервисов. Она подчеркнула, что внедрение новых технологий в школах опирается, в первую очередь, на привычные учителю и ученику инструменты и верифицированное содержание. В перспективе новые разработки будут апробироваться и в рамках «Маркетплейс», федеральной платформы-агрегатора образовательного контента и сервисов.

«Печатный учебник из школы не уйдет, но изменится его роль — он будет обеспечивать основное содержание образования, которое школа дает каждому ученику, а также станет навигатором к связанному дополнительному цифровому контенту. Но будущее — за цифровыми инструментами, благодаря которым можно учесть интересы и потребности каждого ребенка. И такие инструменты предстоит формировать нам с вами», — обратилась к участникам встречи Татьяна Серебрякова.