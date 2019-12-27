Москва, , 12:23 — REGNUM Человек доступным и не затратным способом может снизить риск возникновения онкологических заболеваний. Как выяснили учёные Национального онкологического института, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана в США, это можно сделать с помощью ежедневной физической активности. Об этом сообщает MedicalXpress.

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В ходе проведённого исследования специалисты проанализировали данные более 750 тысяч человек. Результаты наблюдений показали, что упражнения умеренной интенсивности — порядка 7,5 — 15 часов в неделю — снижали риск развития семи типов злокачественных опухолей. В их числе рак толстой кишки у мужчин, рак молочной железы у женщин, рак эндометрии, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Например, если женщина уделяет физической активности 7,5 часов в неделю, вероятность развития рака молочной железы снижается на 6%, а при 15 часах еженедельных нагрузок — на 10%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый метод борьбы против рака груди выявили китайские учёные. Специалисты Шанхайского онкологического центра опробовали новый вариант химиотерапии против трижды негативного рака. Так, у тех пациентов, которые участвовали в клинических испытаниях, на 41% сократилась вероятность повторения заболевания. По сравнению с обычной химиотерапией число тех онкобольных, кому врачи смогли сохранить жизнь, увеличилась до 86,3%, то есть на 6,3%.

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