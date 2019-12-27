Ташкент, , 09:59 — REGNUM Российскую станцию приема сигналов дистанционного зондирования Земли планирует приобрести Узбекистан. Об этом заявил посол России в республике Владимир Тюрденев на итоговой конференции в посольстве, сообщает издание «Подробно.uz».

По его словам, стороны согласовали текст межправительственного соглашения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства. Тюрденев добавил, что также ведется работа по регистрации астрономической обсерватории «Суффа».

Напомним, 30 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о развитии космической деятельности и создании агентства космических исследований и технологий «Узбеккосмос».

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