Новосибирск, , 09:01 — REGNUM Более 37 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство Центра «СКИФ» в Новосибирской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Правительство РФ постановило осуществить в 2020—2024 годах бюджетные инвестиции в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» площадью 150 тысяч кв. метров», — говорится в сообщении.

Предполагается, что строительство синхротрона завершится в 2024 году. В 2023 году завершится создание источника синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и одной станции.

Отмечается, что ЦКП «СКИФ» реализуется в рамках нацпроекта «Наука» и является одним из флагманских проектов программы «Академгородок 2.0». Как сообщало ИА REGNUM, синхротрон позволит решать ряд специальных задач, в частности, обеспечит информационную безопасность глубокого уровня путем изучения уязвимости микросхем.

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