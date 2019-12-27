Якутск, , 03:59 — REGNUM В Якутии ребёнок на берегу реки Тирехтях нашёл мумию лемминга — грызуна, который жил более 40 тысяч лет назад. Учёные изучили останки животного.

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Грызунов, в отличие от других древних животных, в вечной мерзлоте находят не часто. Последний раз в 1968 году нашли несколько полевок, в 1946 — сусликов.

«Лемминга школьница нашла случайно рядом с участком, где раньше находили бивни мамонтов. Тело животного было в вытянутом состоянии, голова повернута влево. На спине, боках и животе уцелели остатки шерсти. Внутренних органов не было, но сохранились зубы и скелет», — пишет «ЯСИА».

По заключению специалистов, в эпоху плейстоцена лемминги жили не только в Якутии, но и на Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, во льдах у реки Индигирки недалеко от Якутска археологи обнаружили мумию щенка волкособаки, предположительно возраст 18 тыс. лет.