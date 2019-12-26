Москва, , 17:03 — REGNUM В Москве и Московской области до 28 декабря вероятны гололёд и туманы, объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает 26 декабря Гидрометцентр России.

Туман и гололедица будут потенциально опасно для жителей столицы и Московской области с 21:00 26 декабря до полудня 28 декабря.

Кроме того, синоптики заявляют, что 30 декабря в Москве может появиться снежный покров, так как порывистый ветер может принести осадки в виде мокрого снега и снегопада.

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