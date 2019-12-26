Рига, , 16:43 — REGNUM До конца столетия уровень Балтийского моря на побережье Латвии может подняться на полметра. Об этом сообщает портал NRA со ссылкой на данные Европейского Агентства среды.

По данным специалистов, замеры со спутника показали, что абсолютный уровень Балтийского моря поднимался на 3 — 5 мм в год. При этом рост уровня воды в Атлантическом океане составлял 1 — 4 мм.

Ожидается, что к концу столетия уровень Балтийского моря вырастет на 0,5 — 0,8 метра. Больше всего от этого пострадают Нидерланды.

Основной причиной этого метеорологи называют быстрое таяние мировых ледников, вследствие техногенного воздействия человека на природу. Самые негативные сценарии рассматривают возможность повышение уровня мирового океана к 2300 году на 5 и более метров.