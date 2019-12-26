Москва, , 09:46 — REGNUM Специалисты планируют до конца 2019 года закончить испытания лётных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата «Луна-25», которому предстоит вести геологоразведку на Луне. Об этом сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Уже завершены конструкторско-доводочные испытания. Запланирована проверка лётных образцов прибора, после которой его передадут НПО им. С.А. Лавочкина для установки на борту космического аппарата.

«Мы надеемся до конца года завершить испытания летных образцов», — сказал Митрофанов ТАСС.

В рамках миссии «Луна-25» детектор АДРОН должен будет определить состав лунного реголита в полярных областях. Характеристики сравнят с тем грунтом, который уже доставлен на Землю. После 2025 года такие приборы будут использоваться в работе лунохода. Запланировано изучение полезных ископаемых и поиск районов для возможной разработки месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM, аппарат «Луна-25» отправят к естественному земному спутнику в 2021 году.

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