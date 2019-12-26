Горно-Алтайск, , 08:58 — REGNUM Студенты Горно-Алтайского государственного университета разработали леденцы от простуды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, продукт создан с использованием местного сырья — растительных экстрактов лекарственных растений Горного Алтая.

В ходе исследований студенты изучили антиоксидантную активность растительных экстрактов и использовали ультразвуковые технологии для переработки сырья для производства натуральной функциональной продукции.

«Для различной окраски леденцовой массы были введены специальные добавки — экстракт прополиса, облепиховый концентрированный сок, экстракт листьев крапивы, мяты и плодов шиповника», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большую рекламу алтайским травам сделал президент России Владимир Путин. По его словам, вместо обычного чая он пьёт напиток из заваренных трав с Алтая.

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