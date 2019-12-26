Москва, , 08:10 — REGNUM Большинство жителей России не сможет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 26 декабря. Об этом 26 декабря рассказала научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

«Наибольшая фаза затмения, видимая на территории России, составит 0,41 секунды и будет видна на восходе солнца на юге Дагестана. Небольшие частные фазы также можно будет увидеть на крайнем юго-востоке европейской части страны на восходе солнца и на юге Сибири, где в это время будет середина короткого зимнего дня», — приводит ТАСС слова Кошман, которая также добавила, что на Дальнем Востоке солнечное затмение будет происходить уже при заходе солнца.

Также известно, что наилучшим образом это затмение смогут наблюдать те, кто находятся в Малаккском проливе, западнее Сингапура. При этом его будет хорошо видно в Саудовской Аравии, отдельных индонезийских регионов и на юге Индии.

Отметим, это будет третье и последнее солнечное затмение в нынешнем году, максимальная фаза которого, в которую от взора землян будет скрыто 97% солнечного диска, начнется в 8:17 мск и продлится 3 минуты 40 секунд.