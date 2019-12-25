Иркутск, , 14:00 — REGNUM Проект Института земной коры СО РАН в Иркутске получил поддержку мегагрантом Министерства науки и высшего образования России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе научного центра, проект называется «Орогенез: образование и рост континентов и суперконтинентов».

В институте создана лаборатория по изучению орогенеза (или горообразования), а в ближайшее время здесь обновят установки для радиоизотопного определения возраста пород и трекового датирования. Всё это поможет учёным выяснить, в каком месте находился тот или иной континент в определённый момент истории земли.

«Для расшифровки особенностей процессов орогенеза наиболее подходят два уникальных геологических объекта Евразии: Сибирский кратон и Центрально-Азиатский горно-складчатый пояс», — отметил директор института Дмитрий Гладкочуб.

Отмечается, что Сибирский кратон стал ядром восточного сектора Северной Евразии, и изучая его можно проследить процесс присоединения к кратону микроконтинентов. Этот процесс длился на протяжении с 850 до 170 млн лет. По словам профессора Института геонаук Технологического университета Куртина в Перте Сергея Писаревского, без знаний о геологии Сибири нельзя полноценно представить развитие Австралии.

«В геологии существуют временные «белые пятна», периоды геологической истории, изученные достаточно слабо. Чем дальше мы уходим в древность, тем больше в ней таких неизученных «пятен». Если мы заполним одно или два, это будет очень большой успех в масштабах мировой науки», — отметил он.

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