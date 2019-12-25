Ош, Киргизия, , 14:00 — REGNUM Один человек погиб в результате затопления шахты рядом с селом Баглан в Ноокатском районе Ошской области, сообщили в пресс-службе МЧС Киргизии.

Отмечается, что 24 декабря после аварии на место прибыли спасатели, которые откачали воду из шахты и извлекли тело работника 1996 года рождения. Последствия затопления были ликвидированы в 21 час 35 минут (19:35 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря вблизи города Сулюкта Баткенской области Киргизии погибли четыре шахтера из-за отравления газом.

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