Пекин, , 13:44 — REGNUM Гигантский древний кратер диаметром 1850 метро и глубиной до 150 метров обнаружили на северо-востоке КНР китайские геохимики. Об этом 25 декабря сообщает агентство «Синьхуа».

По данным журналистов, данный кратер появился в результате падения огромного метеорита.

Также сообщается, что кратер находится в районе Малого Хингана, на территории провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. При этом указывается, что его поверхность достаточно хорошо сохранилась, так как эрозия разрушила лишь треть кратера.

Кроме этого, китайские геохимики установили, что ранее в кратере находилось озеро, высохшее 10 тысяч лет назад, более точную дату образование кратера ученые в настоящее время определить не могут.

«Эта находка может предоставить доказательства того, что в древние времена на территории, которая в наши дни относится к Китаю, существовал небольшой ледник», — заявил профессор Мин Чэн, являющийся одним из авторов исследования

Помимо этого, он отметил, что этот кратер может стать для науки «естественной лабораторией по изучению кратеров» и расширить сферу познаний в области «планетоведения и геологии».