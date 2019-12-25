Харбин, Китай, , 12:34 — REGNUM Китайские ученые обнаружили огромный метеоритный кратер диаметром 1850 метров и глубиной 150 метров в уезде Илань провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 25 декабря агентство Синьхуа.

Исследования проводились Институтом геохимии Гуанчжоу при Китайской академии наук, а результаты были опубликованы в журнале Chinese Science Bulletin. Чашеобразный ударный кратер расположен на юго-западе гор Малый Хинган. Он, в основном, хорошо сохранился, лишь треть его краев была разрушена. Большая часть площади покрыта белыми березами.

Отмечается также, что иланьский кратер сформировался в меловой гранитной коренной породе, однако точная дата его формирования пока еще не установлена. Кроме того, на дне его обнаружены озерные отложена, что говорит о том, что там некогда было озеро, которое пересохло около 10 тыс. лет назад.

Найти кратер удалось благодаря анализу спутниковых изображений, который проводился с начала 2019 года. Около 190 ударных кратеров было найдено по всему миру, включая один в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.