Архангельск, , 00:24 — REGNUM Правительство Архангельской области выступило с инициативой включить научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» в Стратегию развития Арктической зоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного (Арктического) федерального университета, на базе которого создан НОЦ.

«Представители областного правительства выступили с инициативой включить НОЦ «Российская Арктика» в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации. Кроме того, научно-образовательный центр будет претендовать на присвоение международного статуса», — сообщили в вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, САФУ приступил к созданию НОЦ в 2018 году после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания сети научно-образовательных центров мирового уровня. В этом году у архангельского проекта появился конкурент — НОЦ под арктические нужды решили создать и в Мурманске, с подачи нового губернатора Андрея Чибиса. Заполярный НОЦ стали рекламировать на всех площадках и даже успели представить главе государства. Архангельский губернатор активность мурманского коллеги в этом направлении воспринял в штыки и даже обвинил его в негосударственном подходе. Чибис эти обвинения оставил без публичного внимания, но упоминание своего проекта из повестки исключил — Заполярный НОЦ не был упомянут даже на заседании Госсовета по вопросам развития Арктики, которое состоялось в Мурманске.