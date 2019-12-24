Москва, , 22:13 — REGNUM Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» успешно выведен на геостационарную орбиту после запуска с космодрома Байконур, сообщает 24 декабря Интерфакс.

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» была запущена в 15:03 мск с космодрома Байконур. После отделения аппарата «Электро-Л» №3 от третьей ступени «Протона» включился маршевый двигатель разгонного блока ДМ-03, который вывел орбитальный аппарат на расчётную геостационарную орбиту.

Основной задачей спутников «Электро-Л» является обеспечение Росгидромета оперативной информацией о состоянии акваторий морей и океанов, мониторинга условий на маршрутах полёта авиации, а также о характеристиках ионосферы и магнитного поля Земли.

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