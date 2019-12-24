Москва, 24 декабря 2019, 20:39 — REGNUM Иначе как антиномией академического разума трудно объяснить смысл происшедшего в канун Нового года на Президиуме РАН. С одной стороны, деятельность КПФНИ (Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований) признана академиками правильной и заслужила благодарности, с другой — её состав решено обновить.
Глава Академии наук России напомнил предысторию событий. Суть в том, что накануне выборов в РАН осенью 2019 года на сайте КПФНИ появился Доклад с 56 именами кандидатов в члены РАН, которых Комиссия обвинила в плагиате, лженауке и фальсификациях. Основой заключения послужили материалы сетевого сообщества «Диссернет». Сделано это было как бы от имени РАН — Комиссия имеет в своем официальном названии эту аббревиатуру — тем не менее ни в Президиум, ни в соответствующие Отделения РАН Доклад до его публикации на обсуждение не поступал. Следовательно, и одобрения Академии не имел. Более того, в Положении о комиссии сказано о необходимости согласования с Президиумом РАН тех материалов, которые КПФНИ намеревается обнародовать.
Вывод главы РАН, который он предложил записать в Постановлении о КПФНИ:
По этой причине состав КПФНИ глава РАН предложил обновить. За что единогласно проголосовали все присутствующие члены Президиума. При том, что положение о превышении полномочий Комиссией вызвало несогласие одного из членов Президиума, трое воздержались.
На необходимость соблюдения академической этики и даже принятия некоего кодекса чести наподобие офицерского указал заместитель президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Иванов. Даже вспомнил про клятву Гиппократа.
Отвечая на упреки в нарушении этики и субординации, глава КПФНИ добавил, что они еще до выборов в РАН «дали покаянный ответ».
Пришлось отвечать на вопросы и об источнике информации о лженаучных достижениях. Комиссия пользовалась данным «Диссернета». Однако академикам не худо бы иметь свою голову на плечах: создать собственную экспертную платформу, аналогичную сетевому любительскому сообществу. Было бы больше толку и меньше вопросов. Кроме того, как выяснилось при анализе проблемы в Отделениях, чьи кандидаты вызвали критику со стороны Комиссии, многие претензии имеют, что называется «срок давности». Те или иные работы были выполнены очень давно, на заре туманной юности. А теперь эти ученые обрели опыт, мудрость, знания, так сказать, исправились. Так что обвинения в лженаучности к ним и применить-то нельзя. Вот тут и возник еще один вопрос — об амнистии тех, кто когда-то что-то у кого-то списал.
Если кратко подытожить, то никто не сомневается в необходимости бороться со лженаукой. Но:
— нельзя при этом копаться в каких-то ранних, возможно, даже студенческих работах ученого — за годы все могло измениться, отчего и возникла идея научной амнистии;
— публиковать разоблачительные материалы стоит с опорой на более серьезные источники, чем «Диссернет», возможно, следует создать аналогичную академическую базу;
— обнародовать данные Комиссии можно при условии их одобрения на Отделениях или Президиумом РАН.
Все это, как представляется, «потянуло» на формулировку — обновить состав Комиссии. Так и случился парадокс: молодцы, но мы вас заменим.
Вслед за экс-президентом РАН Владимиром Фортовым он отметил профилактическое значение работы Комиссии, а также вспомнил кантовские антиномии разума, которые приходят на ум при оценке нынешнего постановления РАН о КПФНИ.
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