Москва, , 20:39 — REGNUM Иначе как антиномией академического разума трудно объяснить смысл происшедшего в канун Нового года на Президиуме РАН. С одной стороны, деятельность КПФНИ (Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований) признана академиками правильной и заслужила благодарности, с другой — её состав решено обновить.

« Мы должны признать, при нашем положительном отношении к деятельности Комиссии, при том, что мы считаем деятельность комиссии, безусловно, полезной, мы должны признать, что со стороны Комиссии было превышение полномочий, превышение мандата », — заявил на Президиуме во вторник, 24 декабря 2019 года, президент РАН Александр Сергеев.

Глава Академии наук России напомнил предысторию событий. Суть в том, что накануне выборов в РАН осенью 2019 года на сайте КПФНИ появился Доклад с 56 именами кандидатов в члены РАН, которых Комиссия обвинила в плагиате, лженауке и фальсификациях. Основой заключения послужили материалы сетевого сообщества «Диссернет». Сделано это было как бы от имени РАН — Комиссия имеет в своем официальном названии эту аббревиатуру — тем не менее ни в Президиум, ни в соответствующие Отделения РАН Доклад до его публикации на обсуждение не поступал. Следовательно, и одобрения Академии не имел. Более того, в Положении о комиссии сказано о необходимости согласования с Президиумом РАН тех материалов, которые КПФНИ намеревается обнародовать.

« Комиссия поторопилась , — тек оценил этот эпизод академик Сергеев, добавив, — прежде чем публиковать информацию, надо было сначала обратиться в Отделения, потому что именно в Отделениях работают профессионалы, которые и дальше будут выбирать (в члены РАН — прим. ИА REGNUM) , поэтому их мнение является, действительно, важным ».

Вывод главы РАН, который он предложил записать в Постановлении о КПФНИ:

« Проведена большая работа, она была полезной, как с ситуацией со лженаукой, так и в качестве информации о баллотирующихся в члены-корреспонденты и академики РАН, но необходимо внести изменения в положение о Комиссии … Это должно быть препятствием тому, что документ, который предназначался для внутреннего пользования Академии, оказался помещенным в публичное пространство », — подчеркнул Александр Сергеев.

По этой причине состав КПФНИ глава РАН предложил обновить. За что единогласно проголосовали все присутствующие члены Президиума. При том, что положение о превышении полномочий Комиссией вызвало несогласие одного из членов Президиума, трое воздержались.

На необходимость соблюдения академической этики и даже принятия некоего кодекса чести наподобие офицерского указал заместитель президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Иванов. Даже вспомнил про клятву Гиппократа.

« Чем Вы руководствовались? — задал он вопрос главе КПФНИ академику РАН Виктору Васильеву. — У врачей была клятва Гиппократа, у военных был Кодекс чести, они знали, что хорошо, что плохо ».

» Кодекса у нас нет, но есть ряд правил, которым нас учили в детстве, например, что брать чужое нехорошо , — ответил академик Васильев. — Когда брали чужое, мы давали себе смелость сказать, что вот тут взяли чужое ».

Отвечая на упреки в нарушении этики и субординации, глава КПФНИ добавил, что они еще до выборов в РАН «дали покаянный ответ».

Пришлось отвечать на вопросы и об источнике информации о лженаучных достижениях. Комиссия пользовалась данным «Диссернета». Однако академикам не худо бы иметь свою голову на плечах: создать собственную экспертную платформу, аналогичную сетевому любительскому сообществу. Было бы больше толку и меньше вопросов. Кроме того, как выяснилось при анализе проблемы в Отделениях, чьи кандидаты вызвали критику со стороны Комиссии, многие претензии имеют, что называется «срок давности». Те или иные работы были выполнены очень давно, на заре туманной юности. А теперь эти ученые обрели опыт, мудрость, знания, так сказать, исправились. Так что обвинения в лженаучности к ним и применить-то нельзя. Вот тут и возник еще один вопрос — об амнистии тех, кто когда-то что-то у кого-то списал.

« Отсутствие четких рамок и критериев эту работу размазывает , — отметил Владимир Иванов, — неплохо бы, чтобы Комиссия сформулировала хотя бы рамочные критерии ».

Если кратко подытожить, то никто не сомневается в необходимости бороться со лженаукой. Но:

— нельзя при этом копаться в каких-то ранних, возможно, даже студенческих работах ученого — за годы все могло измениться, отчего и возникла идея научной амнистии;

— публиковать разоблачительные материалы стоит с опорой на более серьезные источники, чем «Диссернет», возможно, следует создать аналогичную академическую базу;

— обнародовать данные Комиссии можно при условии их одобрения на Отделениях или Президиумом РАН.

Все это, как представляется, «потянуло» на формулировку — обновить состав Комиссии. Так и случился парадокс: молодцы, но мы вас заменим.

« Вроде и неловкость возникает, а, с другой стороны, есть время посмотреть на то, что произошло », — лучше вице-президента РАН, академика Валерия Козлова и не скажешь!

« В названии этой Комиссии нет слова, что это комиссия по этике и т. д. Но эти вопросы трудные. Как сказал Кант, есть две вещи, недоступные нашему разуму — звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас , — добавил академик Козлов. — Надо провести совместную работу над тем, что получилось, но это правильное дело, что у нас есть такая комиссия ».

Вслед за экс-президентом РАН Владимиром Фортовым он отметил профилактическое значение работы Комиссии, а также вспомнил кантовские антиномии разума, которые приходят на ум при оценке нынешнего постановления РАН о КПФНИ.

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