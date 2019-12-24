Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, 24 декабря 2019, 18:26 — REGNUM В национальном парке «Русская Арктика» нашли фотопленку, отснятую сотрудниками полярной обсерватории более 30 лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в Министерстве природы РФ.
Раритетные кадры, снятые в 1988 году сотрудниками геофизической полярной обсерватории имени Эрнста Кренкеля (ранее «Дружная»), обнаружены на острове Хейса, в одном из жилых домов, который теперь заброшен и пустует. Плёнку удалось оцифровать и понять, что на ней запечатлено.
Яркие страницы жизни полярной обсерватории стали доступны благодаря находке государственного инспектора национального парка «Русская Арктика» Дениса Менникова. Жизнь как она есть: рабочие моменты и застолья, собаки, как верные спутники полярников, и дети — семейные бытовые зарисовки о жизни самой северной в стране научной полярной станции.
Геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля (ранее «Дружная») расположена в северо-восточной части острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа (национальный парк «Русская Арктика»), на мысе Обсерваторский. Сегодня она продолжает функционировать, на ней круглогодично проживает до пяти полярников.