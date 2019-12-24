Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 18:26 — REGNUM В национальном парке «Русская Арктика» нашли фотопленку, отснятую сотрудниками полярной обсерватории более 30 лет назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в Министерстве природы РФ.

Полярники и их питомцы Mnr.gov.ru

Раритетные кадры, снятые в 1988 году сотрудниками геофизической полярной обсерватории имени Эрнста Кренкеля (ранее «Дружная»), обнаружены на острове Хейса, в одном из жилых домов, который теперь заброшен и пустует. Плёнку удалось оцифровать и понять, что на ней запечатлено.

Яркие страницы жизни полярной обсерватории стали доступны благодаря находке государственного инспектора национального парка «Русская Арктика» Дениса Менникова. Жизнь как она есть: рабочие моменты и застолья, собаки, как верные спутники полярников, и дети — семейные бытовые зарисовки о жизни самой северной в стране научной полярной станции.

«Мы видим счастливых людей, работавших за восьмидесятой широтой, посреди Арктики, и в то же время ведущих самую обычную жизнь рядового труженика. Удивительно, как советским полярникам удалось создать домашний уют на полярной станции, расположенной почти на Северном полюсе. Эти фотографии расходятся с привычным стереотипом о полярном быте, как о чем-то суровом и аскетичном», — рассказал начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

Геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля (ранее «Дружная») расположена в северо-восточной части острова Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа (национальный парк «Русская Арктика»), на мысе Обсерваторский. Сегодня она продолжает функционировать, на ней круглогодично проживает до пяти полярников.