Бишкек, , 10:36 — REGNUM Правление Национального банка Киргизии сохранило учетную ставку на уровне 4,25%, сообщили 24 декабря в пресс-службе финансового регулятора.

В Нацбанке пояснили данное решение по учетной ставке. Отмечается, что в течение 2019 года наблюдается устойчивая тенденция роста депозитной базы, а также кредитного портфеля коммерческих банков.

Кроме того, банковский сектор, по данным финансового регулятора, располагает высокой ликвидностью, а уровень доллоризации сохранил нисходящую тенденцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2019 года Национальный банк Киргизии принял решение снизить учетную ставку с 4,5% до 4,25%. Поводом для данного решения стало сохранение низких темпов инфляции в республике.

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