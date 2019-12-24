Москва, , 06:03 — REGNUM Серьезную опасность для человека в ряде российских регионов представляют не только дикие представители семейства собачьих, но и живущие вместе с человеком собаки, сообщили «Российской газете» в Роспотребназдоре.

Речь идет об одном из видов гельминтоза — эхинококкозе. Псовые являются окончательным хозяином ленточных червей вида Echinococcus granulosus, взрослые особи которых паразитируют в кишечнике собак, волков и некоторых других их родственников. Выделяемые с калом отдельные членики взрослых особей способны активно ползать по шерсти хозяина, а также длительное время находится в окружающей среде на траве и другом субстрате. В организме человека развивается личиночная стадия паразита: она представлена заполненной жидкостью кистой.

По данным источника, в ряде российских регионов, заражены могут быть до 30% домашних питомцев. Опасность заболевания у человека состоит в его крайне сложной диагностике, как правило, только на последних стадиях.

Для профилактики заражения необходимо периодически обследовать питомца и соблюдать личную гигиену.