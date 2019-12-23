Москва, , 23:15 — REGNUM В Москве зафиксирован рекорд температуры воздуха, превзошедший показатели 140-летней истории наблюдений за погодой, сообщает 23 декабря столичное метеобюро.

В частности, воздух в российской столице прогрелся до +6,2 по шкале Цельсия, превысив на 0,3 градуса рекорд 2015 года.

Синоптики подчеркивают, что это третий температурный рекорд, зафиксированный с начала зимы текущего года. 18 декабря термометры показали +5,6 градуса, 19 декабря воздух прогрелся до +6,5 по Цельсию.

Отмечается, что средняя температура декабря превышает норму на 6,5 градуса.

Метеорологи считают, что аномально тёплая погода сохранится в Москве и Московской области до 30 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномально тёплой погоды в Московской области активизировались комары.

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