Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова закупит один экземпляр изданной в 2019 году в Санкт-Петербурге книги бывшего доцента СПбГУ, историка, специалиста по эпохе Наполеона Олега Соколова.

Как сообщает «Фонтанка», книга «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа» понадобилась научной библиотеке МГУ исключительно в научных целях и для полноты собрания, которым могут пользоваться студенты, аспиранты и преподаватели.

В библиотеке оставили без комментариев личность автора, пояснив, что «тем, кто занимается наукой, нужно все — левое, правое, резонансное и нерезонансное».

Как отмечает ИА REGNUM, эта книга Соколова свободно продается в петербургских книжных магазинах, в том числе в Доме книги на Невском проспекте в соответствующих отделах книг по истории. Также можно приобрести некоторые предыдущие научные работы Соколова.

Напомним, 63-летний историк обвиняется в убийстве своей 24-летней сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, совершенном по бытовым мотивам в ночь на 8 ноября. После убийства Соколов расчленил тело девушки и попытался скрыть его в реке Мойка. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Соколов находится на психиатрической экспертизе в Москве. 24 декабря в Басманном суде Москвы будет рассматриваться ходатайство следствия о продлении срока содержания Соколова под стражей, который истекает 8 января 2020 года.