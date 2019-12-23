Керчь, Крым, , 14:57 — REGNUM В музеи Керчи и Тамани передадут около 100 тысяч артефактов, найденных за время строительства Крымского моста. Об этом 23 декабря сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Порядка 100 тысяч артефактов представляют научную ценность и поэтапно будут переданы в музеи Тамани и Керчи. Среди них — голова скульптуры древнегреческого божества предположительно V века до нашей эры, а также скелет древнего кита, пролежавший в геологических слоях 10 миллионов лет», — уточнили в инфоцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. За время строительства моста было обнаружено более миллиона исторических артефактов.

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