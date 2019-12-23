Керчь, Крым, , 14:53 — REGNUM За время строительства Крымского моста было найдено более миллиона исторических артефактов. Об этом 23 декабря сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«За период строительство моста и подходов к нему количество находок достигло одного миллиона. Площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров», — отметили в инфоцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург — Севастополь.

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