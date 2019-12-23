Барнаул, , 12:08 — REGNUM Предстоящую отмену в России уже с 1 января 2020 года профессионального стандарта для преподавателей вузов кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») оценивает позитивно. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

«Как преподаватель высшей школы новость эту оцениваю позитивно. Для этого есть как минимум две причины. Во-первых, профстандарт преподавателя вуза отсекал от процесса обучения людей, не имеющих ученых степеней. Что не позволяло в полной мере реализовать один из важнейших принципов системы образования — связь с практикой. И лучший путь для этого — включение в процесс преподавания людей, имеющих опыт реальной работы. Но у них, как правило, нет времени для написания диссертаций. Зато есть умения и навыки, которые так нужны студентам.

Во-вторых, профстандарт мог привести к еще большей формализации и бюрократизации вузов. Сегодня педагогу высшей школы и так приходится выполнять огромный объем бессмысленной работы: заполнение индивидуальных планов и отчетов, разработку всевозможной документации (РПД, ФОСов, практик и многого другого). Помимо этого, нужно выполнять план по научным и методическим публикациям. При этом не остается времени на самое главное — работу со студентами и самоподготовку. Согласен с тем, что работу вузов необходимо совершенствовать.

Система высшего профессионального образования должна более оперативно реагировать на вызовы времени, быть более гибкой и адекватной запросам практики. Но для того чтобы этого добиться, нужны не новые бюрократические правила, а две простые вещи: повышение зарплаты и снижение нагрузки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, информацию по поводу отмены в России профстандарта для преподавателей вузов обнародовали «Известия» со ссылкой на комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

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