Ташкент, , 10:19 — REGNUM Выборы депутатов парламента Узбекистана прошли без нарушения действующего законодательства. Об этом 23 декабря заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Се Сеяоюн, сообщает издание UzDaily.

По его словам, миссия ШОС не выявила нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов. «Мы поздравляем народ Узбекистана с завершением этих выборов», — сказал Се Сеяоюн.

Он добавил, что Избирательный кодекс Узбекистана, принятый в июне 2019 года, обеспечил прозрачность, демократичность и легитимность прошедших выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Узбекистана прошли выборы в парламент республики и местные кенгаши (представительные органы власти). Явка избирателей составила 71,1%.

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