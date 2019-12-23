Красногорск, , 07:56 — REGNUM В азиатской части России ожидается сильное похолодание, а в европейской части страны будет тепло. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптики ожидают в южных районах Западной Сибири в начале недели 11−16 градусов мороза ночью и −7… −12 °C днем. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях прогнозируются метели и снег. Из-за сибирского антициклона в центре и на юге Красноярского края, в Иркутской области температура воздуха опустится до — 30 градусов ночью и — 20 днем.

На юге Урала ожидается сильное похолодание: ночью до — 21 градуса, днем до — 20 градусов.

На Дальнем Востоке в гидрометцентре ожидают сильные морозы. Ночью на севере Амурской области температура опустится до — 48 градусов. В южных районах Якутии температура упадет до — 40 градусов. На будущей неделе в южных районах Дальнего Востока ночью температура воздуха понизится до — 34 градусов, а днем станет на 10 градусов теплее. В Приморском крае ожидается — 8… — 13 градусов.

В столице на будущей неделе ожидается теплая погода. Воздух прогреется до +8 °C. Некоторое понижение дневной температуры ожидается в среду. В среднем температура будет колебаться от нуля до плюс пяти.

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