Канберра, , 23:43 — REGNUM Австралийские учёные изучили процесс передачи малярии от комара к человеку и разработали препарат, препятствующий распространению смертельно опасной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского Института Уолтера и Элизы Холл.

В более чем 90% случаев малярию вызывает одноклеточный паразит Plasmodium falciparum, который постоянно мутирует, развивая устойчивость к препаратам, что требует разработки новых лекарств, которые к тому же должны быть разными на разных стадиях жизненного цикла малярийного паразита — стадий печени и крови, стадии передачи.

Используя флуоресцентные «метки», учёные обнаружили, что фермент плазмепсин V критически важен для экспорта белков малярийного паразита на стадии гаметоцита. При блокировании плазмепсина V специфическим препаратом-ингибитором передача инфекции от человека к комару не происходит и распространение инфекции останавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, малярия ежегодно вызывает около 350−500 млн инфицирований и приводит к 1,3−3 млн смертей. На районы Африки южнее Сахары приходится 85−90% этих случаев, в подавляющем большинстве инфицируются дети в возрасте до 5 лет. Смертность, как ожидается, вырастет вдвое на протяжении следующих 20 лет.

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