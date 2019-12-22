Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Эксперты в области биомедицинского права из Стэнфордского университета из-за появления новых биомедицинских технологий, генной инженерии, трансплантации искусственно-выращенных органов предлагают расширить юридический термин «человек» и ввести новое понятие — «по существу человек» или «в основном человек». Об этом сообщает научный журнал Science.

В опытах учёные смешивают клетки человека и животных, которые образуют ткани, искусственно выращивают органы человека внутри животных, редактируют геном с помощью CRISPR-технологии, в результате чего появляются существа с геномом, которого ранее никогда не было в природе. Следовательно, считают американские учёные, новые биомедицинские технологии стирают грань между тем, кто является человеком, а кто нет, и это требует расширения юридического понятия «человек».

В настоящее время есть множество законов, которые применяются только к людям, или только к человеческим тканям, или к телам умерших людей. Таким образом, необходимо прояснить имеет ли человеческие права химера человека и животного с мозгом человека? Является ли человеком искусственно выращенное тело с мозгом без сознания? Должен ли отвечать за преступление киборг с телом робота и мозгом человека?

Для решения проблемы правоведы предлагают к термину «человек» добавить слово «по существу» или «в основном» человек. Так, например, если судебное разбирательство будет касаться того, кто родился с отредактированным ДНК, адвокат сможет заявить, что подзащитный является «в основном человеком», и поэтому может пользоваться всеми положенными человеку правами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайские учёные проводят эксперименты по изменению человеческой ДНК методом CRISPR/Cas9 с 2015 года.

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