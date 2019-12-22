Штат Калифорния, США, , 18:23 — REGNUM Компания UltraSense Systems разработала микросхему с датчиком ультразвука, которая превращает любую поверхность из металла, стекла, дерева или пластика в сенсорную поверхность для управления гаджетами или другими устройствами. Об этом сообщает New Atlas.

Созданная микросхема посылает звуковые волны для обнаружения прикосновения пальцем, места нажатия и даже силу, с которой произошло прикосновение. Причём волны могут проходить сквозь материал любой толщины и не зависят от влаги, грязи, жира, который может покрывать поверхность.

Также как появление сенсорных экранов стало в своё время революцией, которая привела к отказу от механических кнопок, так и появление новой технологии может стать новой революцией, в результате которой, сенсорные кнопки могут появиться везде: в бытовых приборах, автомобилях, устройствах виртуальной реальности, гаджетах. Система готова к широкому коммерческому внедрению уже в 2020 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайские учёные создали растяжимое светоизлучающее устройство, которое в качестве дисплея секундомера можно разместить на тыльной стороне ладони.

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