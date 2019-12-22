Пекин, , 16:00 — REGNUM Изменение периодов тёмного и светлого времени суток у подопытных мышей привело к повышению риска развития сахарного диабета. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Циркадные ритмы или ритмы активности физиологических процессов у человека и животных связаны со сменой времени суток. Эти ритмы определяют не только выбор времени сна и бодрствования, но и отвечают за регулирование многих процессов в организме, включая углеводный обмен.

Группа учёных под руководством Ли-Синь Чжуна и Сяо-На Ли из Университет Сунь Ятсена провела эксперимент для изучения воздействия смещения циркадных ритмов на процессы секреции инсулина.

Эксперимент проводился с двумя группами самок мышей, которых содержали в помещениях с искусственным освещением. Для каждой из групп помещение освещалось в течение 12 часов, после чего свет также выключался на 12 часов. Каждые три для одной группы мышей учёные сдвигали циклы освещения на 8 часов. Контрольную группу содержали при постоянном графике освещения.

Через месяц после начала эксперимента учёные измерили уровень глюкозы в крови животных, а также уровень чувствительность к инсулину. Исследователи обнаружили, что у мышей со сдвигаемым графиком освещения развилась резистентность к инсулину, что является фактором риска развития сахарного диабета.

Авторы отметили, что если дальнейшие исследования покажут справедливость этих наблюдений и для людей, то это может свидетельствовать о повышенном риске развития сахарного диабета 2 типа у людей, работающих по сменному графику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре учёные из США представили результаты исследования по созданию методом генной инженерии клеток, помогающие вырабатывать инсулин.