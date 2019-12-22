Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Главным прорывом в науке за 2019 год стало получение первого изображения тени чёрной дыры, сделанное командой астрономов проекта Event Horizon, сообщает журнал Science.

Первое в истории изображение тени чёрной дыры — границы светящегося вещества на краю горизонта событий, полученное напрямую в радиодиапазоне было представлено в апреле 2019 года. Для получения изображения тени сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики M87 использовались восемь радиотелескопов проекта Event Horizon Telescope, расположенных в различных регионах Земли.

Полученное изображение с точностью до 10% подтвердило прогноз облика чёрной дыры, сделанный автором общей теории относительности Альбертом Энштейном. В 2020 году команда Event Horizon рассчитывает получить изображение тени сверхмассивной чёрной дыры Sgr A*, находящейся в центре Млечного Пути.

«Триумф 2019 года стал только началом, а не кульминацией этого исследовательского проекта», — отметил астрофизик Роджер Блэндфорд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое в истории изображение тени чёрной дыры было представлено 10 апреля на пресс-конференции в стенах штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе.