Берн, , 23:45 — REGNUM В швейцарском исследовательском институте EPFL учёные создали эластичного насекемоподобного робота, который устойчив к ударам и раздавливанию. Об этом сообщает New Atlas.

Робот массой менее одного грамма движется с помощью искусственных мышц, изготовленных из диэлектрических эластомерных приводов. При подаче тока низкого напряжения электроды в приводах притягиваются друг к другу, сжимая расположенную между ними мембрану. Как только ток отключается, мембрана принимает исходную форму. Поскольку включение и выключение происходит более 400 раз в секунду, возникает вибрация, вследствие которой робот движется со скоростью 3 сантиметра в секунду.

Устройство имеет фотодиодные «глаза» и может автономно отслеживать и перемещаться вдоль черно-белых рисунков, размещённых на земле. Учёные планируют научить роботов общаться друг с другом и координировать свои действия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые мягкие роботы размером с насекомое, имитирующие передвижение тараканов, помогут в исследованиях окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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