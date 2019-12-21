Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Американские ученые из Рочестерского университета обнаружили, что ароматизаторы, вдыхаемые при курении электронных сигарет (вейпов), приводят к воспалению ткани лёгких и повреждению их ДНК — главных факторов развития рака лёгких. Об этом сообщается в научном журнале Nature.

Таким образом, учёные доказали, что вейпы не менее вредны, чем обычные сигареты. В используемых амортизаторах содержится почти 40 токсических веществ.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новой Шотландии уже с 1 апреля 2020 года начнёт действовать запрет на продажу электронных сигарет и ароматизированной заправочной жидкости к ним.

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