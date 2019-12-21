Абу-Даби, , 22:10 — REGNUM Российская компания Apis Cor с помощью 3D-принтера собственной конструкции создала в Дубае самый высокий дом, построенный с помощью технологии 3D-печати. Об этом сообщает портал New Atlas.

Двухэтажное административное здание высотой 9,5 метра и общей площадью 640 квадратных метров печаталось путём выдавливания цементной смеси из сопла принтера, который перемещался на кране. Процессом печати управляли три человека. На это у них ушло три недели.

«Мы проводим обширную научно-исследовательскую работу, чтобы сделать технологию доступной для массового использования. Проект дал нам уникальные знания и бесценный опыт, который поможет нам улучшить наши технологии и разработать новую версию нашего 3D-принтера», — отметил генеральный директор и основатель компании Никита Ченюнтай.

Глава Apis Cor заявил, что новый принтер будет вдвое быстрее. В дальнейшем компания планирует строить доступное жильё в Калифорнии, Луизиане и Флориде.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Мексике впервые в истории целый квартал из 50 домов создаётся с помощью технологии 3D-печати.

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