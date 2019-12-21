Сан-Паулу, Бразилия, , 20:51 — REGNUM Учёные применили новую технологию биопечати на 3D-принтере, с помощью чего смогли создать уменьшенную копию печени, которая выделяет желчь, производит жизненно важные белки и хранит витамины как полноценный орган. Об этом сообщает портал «Научная Россия» со ссылкой на пресс-службу Университета Сан-Паулу.

Чтобы достичь такого результата учёные сначала перепрограммировали клетки с тем, чтобы они превратились в гепатоциты — клетки печени. Полученные клетки были объединены в сгустки-сфероиды, а затем загружены в качестве биочернил в 3D-принтер. Благодаря этой инновации клетки сохраняли связь друг с другом в искусственном органе и не теряли свою функциональность.

Полученный орган ещё не готов к тому, чтобы его можно было пересадить в качестве донорской печени. Однако, созданная технология приближает медицину к тому, что в скором будущем вместо пересадки органа от человека, пациенты будут сдавать образцы крови, клетки которой будут перепрограммированы, и из них вырастет искусственная печень. При этом новый орган не будет отторгаться иммунной системой человека.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные впервые напечатали трахею — сложный полый орган, состоящий из разных типов тканей.

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