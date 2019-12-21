Лондон, , 20:01 — REGNUM Британские учёные исследовали поведение поведение сурикатов и обнаружили, что в борьбе за территорию кланы этих африканских животных исполняют «военный танец», который может привести к бегству клана противника или закончится смертельной схваткой. Об этом сообщается на портале «Записки Королевского общества».

Исследователи из Кембриджского университета установили, что сурикаты живут кланами по 20 особей, среди которых есть доминирующий самец и доминирующая самка, управляющие популяцией.

Когда два клана пересекаются, в 64,7% это приводит к взаимной агрессии. При этом сначала они исполняют «боевой танец», желая запугать соперников. Во время танца сурикаты демонстрирует прямой хвост и распушенный мех, так чтобы армия выглядела больше чем на самом деле.

Если одна из сторон противостояния не отступает (в 24% случаев), то затем следует жестокая битва, которая нередко заканчивается гибелью бойцов-сурикатов. Почти половину «войн» сурикатов развязывали их доминирующее самцы-лидеры.

Учёные отмечают, что изучают поведение сурикатов, с тем, чтобы понять эволюционные корни насилия в человеческом обществе.

Напомним, что сурикаты — это вид млекопитающих из семейства мангустовых. Они распространены в Южной Африке, в основном в районе пустыни Калахари, территории с суровым климатом, в котором часто приходиться драться за пригодную к проживанию землю.

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