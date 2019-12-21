Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Американские учёные обнаружили, что люди с высоким генетическим риском сердечно-сосудистых заболеваний, но здоровым полноценным сном, в меньшей степени подвержены развитию инфарктов и инсультов. Об этом сообщает пресс-служба Тулейнского университета.

Исследователи изучали генетические вариации, известные как SNP (однонуклеотидные полиморфизмы), связанные с развитием болезней сердца и инсульта. Пробы были взяты у 385 тыс. человек, которые являлись участниками британского проекта Biobank. Затем в течение 8,5 лет учёные наблюдали за этими людьми и зафиксировали 7280 случаев заболеваний сердца или инсульта.

Те, у кого был хороший сон, был снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта на 35% и 34% соответственно. Имевшие плохую наследственность и проблемы со сном, заболевали в 2,5 раза чаще сердечными заболевания и в 1,5 раза инсультами, чем те, кто не имел этой предрасположенности и хорошо высыпался.

А вот те, кто имел предрасположенность, но спал хорошо, заболевали в 2,1 раза чаще сердечными заболевания и в 1,3 раза чаще инсультами. То есть здоровый полноценный сон несколько уменьшил риск развития этих заболеваний. У генетически здоровых людей с нездоровым сном риск сердечно-сосудистых заболеваний был в 1,7 раза выше, а риск инсульта — в 1,6 раза.

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