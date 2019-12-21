Москва, , 17:05 — REGNUM Российские учёные вместе со своими китайскими коллегами обнаружили, что чеснок препятствует образованию атеросклеротических бляшек, тем самым защищает организм от о инфарктов, инсультов и нормализуют артериальное давление. Об этом сообщает портал «Научная Россия» со ссылкой на статью в «Chinese Journal of Natural Medicines».

Исследователи Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова совместно с исследователями из КНР изучали влияние чеснока и препаратов на его основе на организм человека. Оказалось, что чеснок может найти активное применение при лечении атеросклероза. Используемые в настоящее время препараты-статины, обладают большим количеством побочных эффектов, в то время как у чеснока их практически не обнаружено.

«Чеснок предотвращает накопление холестерина в интимо-медиальном слое внутренних стенок сосудов, тем самым препятствуя образованию атеросклеротических бляшек», — отметил директор НИИ «Нутрициология и здоровое долголетие» РЭУ им. Плеханова профессор Василий Карагодин.

Он подчеркнул, что под воздействием чеснока будут рассасываться уже сформировавшиеся атеросклеротические бляшки, улучшится свёртываемость крови и нормализуется артериальное давление.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что риск возникновения инсульта у человека может повысить сон, продолжительность которого составляет менее семи часов в день, из-за нарастание атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

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