Уфа, , 10:53 — REGNUM Четыре уникальные операции на сердце провели хирурги в Уфе. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба здравоохранения Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, операции на сердце прошли под руководством хирурга из Италии Эустахио Онорато. Пациентам установили в сердце уникальный окклюдер. Теперь у них улучшится качество жизни и пропадет одышка.

По словам главного внештатного специалиста по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению министерства здравоохранения Башкирии Игоря Бузаева этим пациентам невозможно помочь другими способами, поскольку открытая операция на сердце им уже сделана. Вторая же открытая операция очень опасна.

Отмечается, что окклюдер, который собирается внутри самого сердца, установят шести пациентам.

По словам руководителя московского отделения Клинико-диагностического центра МЕДСИ Александра Осиева, окклюдер является первым в мире устройством, созданным для парапратезных фистул, которые возникают при открытых хирургических операциях.