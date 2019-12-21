Калининград, , 00:55 — REGNUM Балтийским федеральным университетом имени И. Канта в Калининграде впервые переведена на русский язык и опубликована магистерская диссертация Иммануила Канта «Краткий очерк некоторых размышлений об огне». Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба университета.

Первый в истории русский перевод малоизвестного сочинения знаменитого немецкого философа был сделан старшим научным сотрудником Академии Кантианы Института гуманитарных наук университета Сергеем Луговым. Перевод диссертации и статья Лугового об истории и значении ранней работы Канта были опубликованы в журнале «Кантовский сборник» Том 38 №2.

Пробное сочинение «Краткий очерк некоторых размышлений об огне» было написано Кантом в 1755 году для допуска к магистерскому экзамену. После экзамена, сданного им блестяще, эта рукопись осталась неопубликованной и надолго затерялась среди личных вещей философа.

На немецкий язык перевод с латинского текста трактата «Об огне» появился только в 1873 году, а на другие языки её стали переводить уже в конце 20-го века.

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