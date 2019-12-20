Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Новый пилотируемый космический корабль Starliner вернётся на Землю не состыковавшись с МКС, сообщил 20 декабря глава NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.

По его информации, 22 декабря корабль будет возвращён на Землю, приземлившись на полигоне White Sands.

«Мы окончательно решили, что Starliner не будет стыковаться с МКС и приземлится на полигоне White Sands в воскресенье», — сообщил Брайденстайн в Twitter.

Корабль израсходовал топливо, поэтому не сможет выйти на расчётную орбиту.

Как сообщало ИА REGNUM, запущенный 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал новейший пилотируемый космический корабль NASA Starliner не смог выйти на нужную орбиту для стыковки с Международной космической станцией.

Напомним, пилотируемый космический корабль Starliner разработан корпорацией Boeing по заказу NASA для доставки на МКС грузов и астронавтов для того чтобы избавиться от зависимости от российских пилотируемых кораблей «Союз», на которых американцы летали к МКС в течении девяти лет.

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