Москва, , 21:15 — REGNUM «Прибор даст такую информацию, которую мы не будем понимать», — заявил на пресс-конференции в Москве президент РАН Александр Сергеев, говоря о возможностях обсерватории «Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма»). Эта «непонятная информация» позволит, по его словам, совершить немало открытий. А потому запуск и работу астрофизической обсерватории можно смело считать прорывным научным результатом.

Дмитрий Рогозин и Александр Сергеев

Астро-ГЛОНАССОМ назвал «Спектр-РГ» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

« Это возможность, в отличие от звездных датчиков, которые просто способствуют ориентации аппарата при выходе в космическое пространство, измерить точное расстояние до объектов, то есть по сути дела это навигатор. Навигатор для самого точного определения местоположения любого нашего искусственного объекта, который мы планируем запускать в дальний космос , — отметил Рогозин. — По сути мы назвали этот проект Астро-ГЛОНАСС ».

Прибор имеет принципиально важное значение для «Лунной программы», а также для перспектив изучения планет Солнечной системы. Визитная карточка прибора — широкий угол обзора и высокое разрешение, пояснил академик Сергеев. Ожидания — самые радужные.

« Мы ожидаем, что в рамках миссии будет обнаружено около 100 тысяч массивных скоплений галактик, около 3 млн сверхмассивных черных дыр, сотни тысяч звезд с активными коронами и белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие объекты, в том числе неизвестные. Мы рассчитываем на серьезные научные открытия и рады, что аппарат не только находится там, где должен находиться, но работает очень исправно », — подчеркнул глава Роскосмоса.

Сложности с запуском «Спектра-РГ» Рогозин объяснил тем, что стремились к так называемой «нулевой терпимости» — это как бы перестраховка, чтобы избежать возможных неполадок. То есть ракету сняли со старта, доработали, проверили, а потом, когда не осталось сомнений, запустили.

Планы Роскосмоса весьма амбициозны. В 2021 году планируется полететь на Луну и на Марс. Причем по «Лунной программе» уже достигнуты вполне зримые, по словам Дмитрия Рогозина, результаты.

« Никакого долгостроя мы допускать не планируем , — заявил глава Роскосмоса, — Ко нечно, сложно сравнивать наш бюджет с бюджетом ведущих космических агентств, он намного меньше. Тем не менее хочу успокоить, что «Луна-25» и «Луна-26» — они уже в «железе». То есть работы по ним развернуты, контракты подписаны ».

«Спектр-РГ» запустили в июле 2019 года, а в октябре обсерватория достигла точки Лагранжа — рабочего положения в полутора миллионах километров от Земли. На днях началась реализация научной программы «Спектра» — сканирование небесной сферы. Результатом нескольких дней работы стало открытие более 300 скоплений галактик и десятка тысяч сверхмассивных черных дыр.

«Спектр-РГ» — единственная передовая рентгеновская обсерватория на ближайшие 10−15 лет, так как запуск космического телескопа ATENA Европейским космическим агентством запланирован только на 2031 год.

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