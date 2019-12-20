Ашхабад, , 19:05 — REGNUM Специалисты министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркмении посетили с рабочим визитом столицу Испании, где приняли участие в конференции ООН, посвященной проблемам изменения климата, передает «Turkmenportal».

Всего на мероприятии присутствовали более 20 тысяч участников, представляющих около 200 стран мира, а также международные и общественные организации.

Туркменские делегаты выступили с докладом о том, что вопросы охраны окружающей среды и, в частности, борьбы с изменением климата, являются приоритетными в государственной политике Туркмении.

Представители минсельхоза отметили, что Туркмения активно проводит работу по сдерживанию последствий климатических рисков, о чем свидетельствует одобренная правительством новая национальная стратегия по изменению климата, в которой представлены конкретные результаты в области адаптации к изменению климата, защиты биоразнообразия и борьбы с опустыниванием.