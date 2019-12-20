Архангельск, , 16:15 — REGNUM Обнаруженный в 2016 году в Лаосе ранее неизвестный науке представитель фауны получил наименование Contradens novoselovi (контраденс Новосёлова) в честь архангельского ученого, доктора биологических наук Александра Новосёлова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФИЦКИА РАН.

Новый вид пресноводных моллюсков был обнаружен в бассейне реки Меконг на территории Лаосской Народно-Демократической Республики во время экспедиции архангельских учёных по проекту National Geographic. Открытие совершил Виталий Спицын, младший научный сотрудник Российского музея центров биоразнообразия Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН, президентский стипендиат, известный в научном мире благодаря ранее обнаруженным им новым видам и подвидам бабочек Eudiaphora tienshanensis (Эудиафора тяньшаньская) и Eudiaphora turensis nozimdjoni (Эудиафора Нозимджона) и ледникового шмеля Bombus glacialis.

Собранные в Лаосе образцы Contradens novoselovi были изучены в лабораториях Российского музея центров биоразнообразия. Выполненные филогенетический и морфологический анализы показали, что новый таксон является родственным виду Contradens comptus, открытому ещё в 1874 году французскими учёными. Тем не менее, новый моллюск имеет отличительные черты — несколько меньший размер, яйцевидную форму раковины, миниатюрные насечки в области «макушки», более развитые зубы и т.д.

По мнению исследователей, это редкий эндемичный вид с ограниченным ареалом распространения (северо-запад Лаоса). Как отмечает директор ФИЦКИА, член-корреспондент РАН Иван Болотов, Северный Лаос находится под влиянием сильной антропогенной нагрузки, которая приводит к деградации мест обитания животных, загрязнению рек, эрозии почвы. С высокой вероятностью Contradens novoselovi грозит вымирание.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году группа российских исследователей, в составе которой были и архангельские ученые, обнаружила новые виды моллюсков в Мьянме. Исследователи считают, что обнаруженные виды и подвиды моллюсков эволюционировали в изоляции в течение десятков миллионов лет.

Справка:

Новоселов Александр Павлович — директор Института комплексных исследований Арктики ФИЦКИА РАН, доктор биологических наук. Автор 390 научных публикаций в российских и международных изданиях, в том числе 18 коллективных монографий. Участник многих международных, всероссийских и региональных конгрессов, конференций, симпозиумов и семинаров, посвященных проблемам ихтиологии, оценки антропогенного воздействия на водные экосистемы и рационального использования рыбных ресурсов. Действительный Член Петровской академии наук и искусств (ПАНИ) и Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». В ноябре этого года был ученый был награждён Ломоносовской премией за объёмный цикл исследовательских работ, посвящённых ихтиофауне Соловецкого архипелага.