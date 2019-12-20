Москва, , 15:24 — REGNUM Россия заинтересована в изучении Луны и на это есть целый ряд причин. Об этом 20 декабря заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы развиваем нашу лунную программу. Почему есть интерес к Луне? Если говорить о науке, которую можно делать на Луне, то, казалось бы, что там? Жизни нет, пыль, радиация. Из-за того, что у земли есть атмосфера, мы следов метеоритов через небольшое количество лет не наблюдаем. А Луна является зеркалом, которое зафиксировало, что происходило на протяжении миллионов или миллиардов лет», — сказал Сергеев.

Также президент РАН отметил, что под поверхностью Луны может быть вода. Это, в свою очередь, значит, что теоретически там могут быть живые организмы. Поэтому еще одна из задач изучения спутника Земли — поиск жизни на нём.

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