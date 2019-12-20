Токио, , 10:20 — REGNUM Японские компании ISUZU Motors и ITOCHU Corporation планируют инвестировать $15 млн в развитие автомобилестроения в Самарканде, сообщили в пресс-службе АО «Узавтопром».

Договоренность о привлечении инвестиций была достигнута в рамках узбекско-японского бизнес-форума в Токио. Отмечается, что проект позволит увеличить объем производства ООО «СамАвто» вдвое, до 5 тыс. единиц автотехники в год. Предприятие выпускает автобусы, грузовую технику и пикапы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Токио состоялся узбекско-японского бизнес-форум, в котором приняли участие представители 500 узбекистанских компаний и организаций. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел отдельную встречу с представителями крупного бизнеса Японии.