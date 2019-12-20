Владивосток, , 09:51 — REGNUM В ДВФУ разработали диетическое печенье, в котором часть муки заменили на порошок зеленых водорослей (Ulva lactuca) из акватории Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе университета.

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Изделие с большим содержанием пищевых волокон и йода предполагается выпускать в форме крекера «со вкусом краба» и десертного сахарного печенья. Печенье содержит органически связанный йод, который сохраняет свои свойства в процессе выпечки. Во время пищеварения такой йод поступает в организм человека. В этом его отличие от элементарного йода, которым обогащают продукты, но пользы от него практически нет.

«По заявленной калорийности наше печенье остаётся на уровне аналогичных традиционных продуктов питания, однако получается более полезным за счёт повышенного содержания пищевых волокон и йода. Той калорийности, которая «оседает на боках», в продукте нет. Фактически его можно назвать диетическим», — рассказал доцент Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Владимир Лях.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по выращиванию клубники в условиях климата Приморского края с применением японских технологий завершился успешно, заключили в ДВФУ после сбора первого урожая.