Чжэнчжоу, Китай, , 05:57 — REGNUM Целая группа фундаментов зданий округлой формы, относящихся к временам династии Шан (1600−1046 до н.э.) было найдено в центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Предполагается, что на этих фундаментах стояли амбары и хлева. Руины расположены в городе Яньши, который был построен во времена ранней династии Шан и открыт археологами в 1983 году. Всего 23 фундамента диаметром около 10 метров каждый было найдено в северо-западной части руин.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Китая было представлено на обозрение общественности 200 изделий из керамики возрастом около тысячи лет.

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