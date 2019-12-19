Москва, , 18:46 — REGNUM Важно, что в Стратегии развития искусственного интеллекта нашли отражение многие сферы применения новых технологий. Народный фронт видит в искусственном интеллекте потенциал совершенствования многих сфер. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, по итогам заседания 19 декабря 2019 года Тематической площадки ОНФ «Повышение производительности труда и поддержка занятости», где также обсуждался вопрос внедрения технологий и лучших практик Искусственного интеллекта в работу игроков реальных секторов экономики.

Как отметил Алексей Комиссаров, Россия относится к числу стран с высоким потенциалом внедрения искусственного интеллекта:

Уже сегодня многие российские компании используют технологии искусственного интеллекта на нескольких уровнях — от оптимизации внутренних процессов работы с данными и документами до рекомендательных сервисов и ценообразования.

Индустриями-лидерами по внедрению и использованию искуственного интеллекта в России являются промышленное производство, банки, телекоммуникации и ритейл.

Велика роль технологий искусственного интеллекта в вопросах повышения производительности труда в секторах реальной экономики, промышленности, энергетики, согласно ряду исследований, в том числе исследования РАЭК «Цифровая экономика от теории к практике: как российский бизнес использует искусственный интеллект».

Преимуществом России в развитии технологий искусственного интеллекта и других цифровых технологиях является сильная математическая школа. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент России, лидер ОНФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект может применяться практически во всех сферах жизни: «Рядовой гражданин может уже увидеть, например, применение в банковской сфере. Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентами, и это имеет практическое применение. Где-то мы уже продвинулись, где-то еще сделали то, что нужно, явно в недостаточном объеме. Но есть и вещи, которые очевидны: кроме банковской сферы, скажем, беспилотники, беспилотный транспорт. У нас машины «Яндекса» и «КамАЗа» накатали уже больше миллиона километров. Да, это пока делается на ограниченном пространстве, да, пока это не применяется активно в текущей жизни. Но это первые шаги, без которых развитие просто невозможно. Это те технологии, которые могут применяться практически во всех сферах производства и жизни. Мы считаем, и я продолжаю считать, что это важнейший вопрос нашего развития на перспективу, вопрос нашей национальной безопасности и выживания вообще Российского государства. Потому что возможности искусственного интеллекта будут влиять и на оборону, будут влиять на темпы развития экономики».

Алексей Комиссаров уточнил, что финансовый сектор, безусловно, один из лидеров в России по внедрению технологии искусственного интеллекта.

«Но нужно отметить успехи и в других отраслях — телекоммуникации, ритейл, промышленное производство. Большие успехи в этом направлении демонстрирует компания «Яндекс». При этом характер внедрения технологий во всех отраслях разный: где-то мы можем говорить о фундаментальной трансформация бизнеса на основе новых технологий, где-то это точечное внедрение с целью оптимизации тех или иных бизнес-процессов, а где-то есть полное непонимание необходимости самой цифровой трансформации. Для широкого круга бизнеса искусственный интеллект — это как новая автоматизация. Определённые части бизнес-процессов значительно улучшаются благодаря внедрению технологий при этом основная бизнес-модель остаётся прежней. Такие кейсы применения искусственного интеллекта в реальных секторах экономики — необходимо выявлять и максимально «подсвечивать', в том числе и на площадках ОНФ: именно они являются наиболее массовыми, и именно они будут двигать вперед малый и средний бизнес, и экономику России», — сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

«Крайне важно с точки зрения ОНФ привлечь внимание к тому вопросу, что цифровизация экономики и государственного управления, как и внедрение таких инновационных технологий как ИИ, в частности, напрямую связано с человеческим фактором: доступность кадров, обеспеченность рабочими местами, образование и доп. образование, повышение производительности труда, социальные эффекты и удовлетворенность граждан — его необходимо принимать во внимание при изучении возможных последствий внедрения технологий ИИ в бизнесе, промышленности, госуправлении», — добавил Алексей Комиссаров.

Также ОНФ привлекает внимание к таким возможностям технологий искусственного интеллекта, как обеспечение большей прозрачности и контроля эффективности расходования средств. Особо важно это там, где идет распределение государственных средств. Так, анализ распределения мер поддержки предпринимателей или же сделок с древесиной показал, что есть сомнительные схемы.

Выявлять это можно и с помощью технологий искусственного интеллекта, обрабатывающих большой массив данных и делающих на основе большого количества показателей вывод о соответствии различным требованиям. Проще говоря, технология искусственного интеллекта может создать своеобразную подсказку для принятия решения, выявив слабые и сильные стороны в ситуации.

Другое достоинство технологий искусственного интеллекта — это возможность прогнозировать решение, выявлять наличие определенных обстоятельств. Это может быть использовано в рамках внедрения системы проактивных государственных услуг, когда, например, на следующий день после рождения ребенка, гражданину придет предложение запросить услуги по оформлению документов, получению выплат, а ему останется это подтвердить одним нажатием кнопки.

Напомним, исследование РАЭК «Цифровая экономика от теории к практике: как российский бизнес использует искусственный интеллект"свидетельствует, что Россия относится к числу стран с высоким потенциалом внедрения искусственного интеллекта.

Промышленное производство, банки, телекоммуникация и ритейл — лидеры по внедрению и использованию искусственного интеллекта на российском рынке. Промышленные предприятия активно внедряют инструменты автоматизации внутренних и производственных процессов. Рекомендательные сервисы используются на всех этапах производственного процесса как для мониторинга текущих процессов, так и для прогнозирования будущих событий. Банковская сфера использует различные инструменты скоринга, автоматизируя рутинные функции, оптимизируя и ускоряя процессы принятия решений. Банки используют накопленные знания о своих клиентах и на их основе разрабатывают рекомендательные сервисы. В целях идентификации и обеспечения безопасности используются технологии распознавания образов (биометрия, распознавание лиц).

Телекоммуникационные компании используют чат-боты для ответов на вопросы клиентов, предиктивную аналитику для формирования сетки тарифов и вычисления вероятности использования абонентами тех или иных сервисов. С помощью машинного обучения и основанного на нем поведенческого анализа компании вычисляют мошеннические звонки. Искусственный интеллект позволяет прогнозировать загрузку сетевых ресурсов и оптимизировать их распределение в соответствии с прогнозами.

Ритейл использует технологии искусственного интеллекта на всех уровнях — от оптимизации внутренних процессов работы с данными и документами до рекомендательных сервисов и ценообразования.